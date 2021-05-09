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    Resmi Gazete 9 Mayıs 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karar, yönetmelik ve tebliğler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. İşte, 9 Mayıs tarihli Resmi Gazete kararları..
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2021 - 08:56
    • Güncelleme : 09.05.2021 - 08:58
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    Resmi Gazete 9 Mayıs 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 9 Mayıs Pazar tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Peki, 9 Mayıs Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 9 Mayıs Resmi Gazete sayısı..

    9 MAYIS RESMİ GAZETE

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    YÖNETMELİKLER

    –– Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği

    –– Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

    –– Yüksek İhtisas Üniversitesi İhale Yönetmeliği

    KURUL KARARI

    –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/4/2021 Tarihli ve 10163 Sayılı Kararı

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

    b - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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