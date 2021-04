Resmi Gazete 9 Nisan 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete'nin 9 Nisan 2021 tarihli sayısında hangi kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlanarak yürürlüğe girdi araştırılıyor. İşte Resmi Gazete bugünün kararları..

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 9 Nisan tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Vatandaşlar, Resmi Gazete sayılarını yakından takip ediyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Peki Resmi Gazete bugünün kararları neler? İşte 9 Nisan Resmi Gazete..

9 NİSAN RESMİ GAZETE

T.C. Resmî Gazete, Türkiye'nin 7 Ekim 1920 günü kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan resmî gazetesidir.

Amacı, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktır.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR

–– Osmaniye İli Toprakkale İlçesine Bağlı Tüysüz Beldesinin Adının “Türkmen” Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

–– Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Maden Kanununun I (A) Grubu Madenleri ile İlgili Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Maden Sahaları İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Nükleer Güç Santrallerinin Proje ve Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler ile İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Hizmetleri Yönetmeliği

–– Merkez Av Komisyonu, İl ve İlçe Av Komisyonlarının Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

–– Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2021/1)

–– Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Nitrat Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik İyi Tarım Uygulamaları Kodu Tebliği (Tebliğ No: 2016/46)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/8)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 07/04/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-40, 41, 42 ve 43 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2017/25 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/75 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/1 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/76 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/3 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/77 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/5 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/78 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/9 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/79 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/11 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/80 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/12 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/81 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/13 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/82 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/16 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/83 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/23 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/84 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/27 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/85 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/28 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/86 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/31 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/87 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2019/72 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/88 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/37 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/89 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/40 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/90 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/42 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/91 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/47 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/92 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/49 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/93 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/52 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/94 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/59 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/95 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2019/12 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/102 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2019/13 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/103 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2019/19 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/104 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2019/53 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/110 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri