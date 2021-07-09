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    Resmi Gazete 9 Temmuz 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 9 Temmuz 2021 Cuma tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte, 9 Temmuz 2021 Resmi Gazete kararları..
    • Haber Merkezi
    • 09.07.2021 - 09:05
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    Resmi Gazete 9 Temmuz 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 9 Temmuz 2021 Cuma tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki, 9 Temmuz 2021 Cuma Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 9 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete kararları...

    9 TEMMUZ RESMİ GAZETE

    YASAMA BÖLÜMÜ

    TBMM KARARLARI

    1292 Başta Marmara Denizi Olmak Üzere Denizlerimizdeki Müsilaj Sorununun Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar

    1293 Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

    1294 İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

    1295 Dilekçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    YÖNETMELİK

    –– Tarsus Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

    KURUL KARARLARI

    –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/07/2021 Tarihli ve 10308, 10312, 10313, 10314 ve 10315 Sayılı Kararları

    YARGI BÖLÜMÜ

    ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

    –– Anayasa Mahkemesinin 26/5/2021 Tarihli ve 2019/13768 Başvuru Numaralı Kararı

    YARGITAY KARARLARI

    –– Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 02/07/2021 Tarihli ve 211 Sayılı Kararı

    –– Yargıtay 5, 9 ve 16. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânları

    b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

    c - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

    Resmi Gazete 9 Temmuz 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları #1

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