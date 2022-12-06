Resmi Gazete günün kararları I 6 ARALIK 2022 SALI

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 6 Aralık Salı 2022 tarihli Resmi Gazete yayınlandı.

Resmi Gazete sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor...

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 6 Aralık 2022 tarihli ve 31911sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Peki, 6 Aralık 2022 Pazartesi Resmi Gazete sayısında neler var?

İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde ve Hizmet Dallarında Sağlık Hizmetlerinin Etkili ve Verimli Bir Şekilde Yürütülebilmesi Amacıyla Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdam Edilecek Hizmet Birimlerinin, 2023 Yılında Uygulanmak Üzere Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar: 2022/629)

–– Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptali ve İhdası Hakkında Karar (Karar: 2022/630)

–– Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar: 2022/631)

–– Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar: 2022/632)

ANA STATÜ

–– Türkiye Kaykay Federasyonu Ana Statüsü

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 13/10/2022 Tarihli ve E: 2021/84, K: 2022/117 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 2/11/2022 Tarihli ve 2019/1464 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

– Yargıtay 11. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri