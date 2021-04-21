Devlet yetkilileri tarafından alınan kararlar, yönetmelikler ve tebliğlerin yer aldığı Resmi Gazete, saat kaçta ve hangi günler yayınlanıyor merak konusu oldu.

Son günlerde alınan kararlar ile birlikte vatandaşların yakından takip ettiği Resmi Gazete, yayınlandığı saat nedeniyle merak konusu oldu.

Vatandaşlar, Resmi Gazete ne zaman, saat kaçta yayınlanır sorusunu araştırıyor. Alınan kararların gece saatlerinde duyurulmasıyla Resmi Gazete hakkındaki araştırmalar da hız kazanıyor.

Peki Resmi Gazete ne zaman, saat kaçta yayınlanır? İşte detaylar..

RESMİ GAZETE NE ZAMAN YAYINLANIR?

Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkan kararlar, ilanlar T.C Resmi Gazete ile yayınlanır.

7 Ekim 1920 tarihinde kurulan gazetenin ilk basım tarihi 7 Şubat 1921 yılıdır. 14 Eylül 2018 yılında son defa basılarak sonralarında elektronik ortama taşınmıştır.

Resmi Gazete günlük olarak www.resmigazete.gov.tr adresinden yayınlanmaktadır. Türkiye üst düzey yetkililerinin almış olduğu kararlar burada yayınlanır ve bu Resmi Gazete yayınlandığı günden itibaren alınan kararlar yürürlüğe girmektedir.

Resmi Gazete'nin erken yayınlanması 00:00 - 10:00 saatleri arasında gerçekleşir. Ancak bu süre zarfında her zaman yayınlanmamaktadır. Yeni olayların, ilanların ve kararların fazla olduğu zamanlarda sabah geç saatlerde yayınlanabilir.

Resmi gazetenin çıkarılması için net bir süre yoktur.