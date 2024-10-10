Resmi Gazete'de yayımladı: Çocukların korunmasına dair meclis araştırması komisyonu kurulacak

İHA

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre çocukların her türlü şiddet ve istismardan korunması ve gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir meclis araştırması komisyonu kurulacak.

HER TÜRLÜ ŞİDDET, İHMAL VE İSTİSMARA KARŞI...

Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararına göre, çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunarak akıl, ruh ve beden sağlıklarının gelişimi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince meclis araştırma komisyonu kurulacak.

Kurulacak olan komisyon 22 üyeden oluşacak. Komisyon çalışma süresi Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.