Resmi Gazete'de yayımlandı: Asgari Kurumlar Vergisinde değişiklik

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre Asgari Kurumlar Vergisinde değişiklik yapıldı.

ASGARİ KURUMLAR VERİGİSİ YÜKSELTİLDİ

Yeni alınan karara göre, Asgari Kurumlar Vergisi yüzde 10'dan, yüzde 15'e seviyesine yükseltildi.

KURUMLAR VERGİSİ NEDİR?

Kurumlar vergisi kurum kazançları üzerinden alınan vergidir. Kurumlar vergisi mükellefi olan kurumlar, tüzel kişiliğe sahip olmalıdır. Sermaye şirketleri, kurum olarak kabul edilir ve kurumlar vergisi mükellefidir. Şahıs şirketleri ise kurumlar vergisi ödemez.

RESMİ KURUMLAR VERGİSİNİ KİMLER ÖDER?

Kurumlar vergisini ödemekle yükümlü olanlar, verginin isminde de yer aldığı gibi yasal olarak kurum statüsünde olanlardır. Eğer şahıs şirketi değilseniz kurumlar vergisini ödemek durumundasınız. Şahıs şirketlerinin ise kurumlar vergisi ödeme zorunluluğu yoktur.