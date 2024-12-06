Resmi Gazete'de yayımlandı! İstanbul ve Adıyaman emniyetine yeni atamalar

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Resmi Gazete'de yayınlanan yeni kararlara göre İstanbul ve Adıyaman emniyet müdürlüğüne yeni isimler atandı.
İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE SELAMİ YILDIZ ATANDI
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünde açık bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Yıldız atandı.
ADIYAMAN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE ALPER UZMAN ATANDI
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş görevden alınarak, boşalan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne Alper Uzman getirildi.
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