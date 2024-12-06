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Resmi Gazete'de yayımlandı! İstanbul ve Adıyaman emniyetine yeni atamalar

Resmi Gazete'de yayımlandı! İstanbul ve Adıyaman emniyetine yeni atamalar Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre İstanbul ve Adıyaman emniyet müdürlüğüne yeni atamalar yapıldı.