Resmi Gazete'de yayınlandı: 31 Mart seçimleri iptal edilirse 2 Haziran'da tekrarlanacak Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin bazı yerlerde iptal edilmesi durumunda, yeni seçimlerin 2 Haziran Pazar günü yapılmasına dair karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

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Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına gidecek.

Yerel seçimler için artık sayılı saatler kalırken, Resmi Gazete'de ise yeni bir karar yayınlandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde, seçim işlemleri sebebiyle iptal edilmesine dair karar verildiği takdirde, seçim çevresinde yeniden seçim yapılacağı, bunun da 2024 yılının Haziran ayının ilk pazar günü olması gerektiği belirtildi.

"Seçimin tekrarı ve devamı"

Kararda, 31 Mart 2024 günü herhangi bir sebeple yapılamamış belediye seçimleri, muhtar ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçimleri ile 1 Ocak 2024'ten bu yana oluşan mahalli idare birimlerinden olan köylerin muhtar ve ihtiyar meclisi üyeliği seçimlerinin 2 Haziran Pazar günü yapılmasının gerektiği belirtildi.

Yayınlanan Karara göre, yeniden yapılması gereken seçimlerin, bu seçimin tekrarı ve seçimin devamı niteliğinde olduğu, bu nedenle sadece oy verme işlemlerinin tekrarlanması gerektiği ifade edildi.