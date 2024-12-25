Resmi Gazete'de yayınlandı: Alkollü içkilerde ÖTV oranına zam

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Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla alkollü içeceklerde maktu ÖTV tutarları artırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

YÜZDE 12 ARTIRILDI

Bu kapsamda alkollü içkilerde asgari maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları yaklaşık yüzde 12,5 oranında artırıldı.

BİN 428 LİRAYA ÇIKTI

Alkol derecesi hacim itibarıyla yüzde 22 ve fazla olan içkiler, etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler, şaraplar ve diğer alkollü içkilerden alınan asgari maktu ÖTV tutarları 1,269 liradan 1,428 liraya yükseltildi.

NARGİLE TÜTÜNLERİ DE ARTTI

Aynı kararla birlikte, nargile tütünleri için uygulanan yüzde 63’lük vergi oranı sıfırlandı.

Bunun yanı sıra, nargile tütünlerinde asgari maktu vergi tutarı, 1.9401 TL’den 0.5632 TL’ye indirildi.