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Resmi Gazete'de yayınlandı! Altı ülkenin vatandaşları için vize muafiyeti

Resmi Gazete'de yayınlandı! Altı ülkenin vatandaşları için vize muafiyeti Amerika Birleşik Devletleri, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada, Suudi Arabistan ve Umman'dan Türkiye'ye yapılacak turistik amaçlı seyahatlerde her 180 günde 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlanmasına dair karar Resmi Gazete'de yayınlandı.