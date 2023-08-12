Resmi Gazete'de yayınlandı: Atıl durumdaki boş ofisler, konuta dönüştürülebilecek Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde yapılan düzenlemeyle atıl durumdaki boş ofislerden şartları uygun olanların, toplam konut oranı en fazla yüzde 50 olabilecek şekilde konuta dönüştürülebilmesi için belediye meclislerince karar alınabilmesi imkanı getirildi.

AA

Pandemiyle birlikte hayatımıza giren uzaktan çalışma, pandemi sonrasında da şirketler tarafından kalıcı hale getirildi.

Koronavirüs sebebiyle şirketler, ya ofisini küçültme kararı aldı ya da kalıcı olarak kapattı.

Ofislere duyulan talep azaldıkça boş ofis sayıları da hızla katlandı.

Bununla birlikte artan konut sıkıntısına çözüm olması için ofislerin konuta çevrilmesi gibi öneriler dile getirildi.

Bakanlık harekete geçti

Bu konuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık tarafından hazırlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.

Düzenleme Resmi Gazete'de yayınlandı

Konut ihtiyacının artması dikkate alınarak, atıl durumdaki boş ofislere ilişkin de düzenlemeye gidildi.

Boş ofisler konuta dönüştürülebilecek

Buna göre, 1 Temmuz 2023'den önce ofis veya büro amaçlı yapı ruhsatı düzenlenerek yapımına başlanmış veya yapı kullanma izni düzenlenmiş olan yapılarda, 1 Temmuz 2024'e kadar sonuçlanmak kaydı ile parselin tamamında konut kullanım oranı yüzde 30'u geçmeyecek şekilde kullanım amacı değişikliğine yönelik tadilat ruhsatı düzenlenebilecek.

Bu oran belediye meclisi kararıyla yüzde 50'ye kadar çıkartılabilecek.

Yeni düzenlemelere gidildi

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, düzenleme kapsamında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde yer alan "4 kat ve üzeri" konut binalarındaki kapalı çıkma yapılmama kuralı, "7 kat üzeri" binalar olacak şekilde güncellendi.

Böylece bazı küçük parsellerde daha kullanışlı bina projelerinin düzenlenebilmesi sağlandı.

Değişiklikle ayrıca bina emniyeti için de önlemler alındı. Bu kapsamda "kapalı çıkma yapılan binalardaki tüm kolonların birbirlerine, her iki yönde kirişlerle bağlanması" kuralı getirildi.

Öte yandan 3 katı geçmeyen binalarda geleneksel yapı anlayışına uygun ve daha ferah mekanlar oluşabilmesi amacıyla kat yüksekliklerinin 4 metreye kadar çıkarılabilmesine imkan tanındı.