Resmi Gazete'de yayınlandı: Bekçiler artık üst araması yapabilecek

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Bilindiği üzere çarşı ve mahalle bekçilerinin yetkilerinde yapılan düzenlemeyle bekçilere; kimlik sorma yetkisi, silah taşıma yetkisi ve araç durdurma yetkisi verilmişti.

Bekçilerin görevleri ve yetkileri ile ilgili önemli gelişme yaşandı.

İç güvenlik alanında düzenlemeler içeren Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayınlandı.

RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI: BEKÇİLER ÜST ARAMASI YAPABİLECEK

Buna göre çarşı ve mahalle bekçisi, durdurduğu kişi üzerinde veya aracında silah bulunduğu hususunda yeterli şüphenin varlığı halinde, zarar verilmesini önlemek amacıyla kişiyi yoklama suretiyle elle dıştan; araçların ise dışarıdan bakıldığında içerisi görünen bölümlerini kontrol edebilecek.

ÇAKARSIZ VE TEPE LAMBASI CEZASI

Ayrıca yasayla birlikte yetkisiz çakar ve tepe lambası kullananlara verilecek ceza 96 bin liraya çıkarıldı.

RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMA

Ruhsatsız silah bulunduranlara verilen hapis cezalarının alt sınırı 2 yıla, üst sınırı da 4 yıla çıkarıldı.

Yasayla birlikte ateşli silahların bazı parçalarını ülkeye sokanlara 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek.