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Resmi Gazete'de yayınlandı: En düşük emekli maaşı 10 bin lira oldu

Resmi Gazete'de yayınlandı: En düşük emekli maaşı 10 bin lira oldu Resmi Gazete'de yayınlanan İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birlikte en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseldi.