Resmi Gazete'de yayınlandı: Ömer Çınar, AYM üyesi seçildi

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Resmi Gazete'de yeni atama kararları yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın imzasıyla yer alan atama kararlarından birisi de Anayasa Mahkemesi için oldu.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin sona ermesinin ardından AYM'de bir üyelik boşalmıştı.
3 aday belirlendi
Yükseköğretim Genel Kurulu kontenjanından AYM'ye giren Arslan'ın yerine Yükseköğretim Genel Kurulu'nca 3 aday belirlendi.
Ömer Çınar seçildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaylardan İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Çınar'ı AYM üyeliğine seçti.
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