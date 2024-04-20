Resmi Gazete'de yayınlandı: Ömer Çınar, AYM üyesi seçildi Resmi Gazete'de yayınlanan kararda; İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Çınar Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine seçildiği belirtildi.

ensonhaber.com

Resmi Gazete'de yeni atama kararları yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın imzasıyla yer alan atama kararlarından birisi de Anayasa Mahkemesi için oldu.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin sona ermesinin ardından AYM'de bir üyelik boşalmıştı.

3 aday belirlendi

Yükseköğretim Genel Kurulu kontenjanından AYM'ye giren Arslan'ın yerine Yükseköğretim Genel Kurulu'nca 3 aday belirlendi.

Ömer Çınar seçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaylardan İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Çınar'ı AYM üyeliğine seçti.