Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı
AA

Resmi Gazete'de yeni atama kararları yer aldı.

SPK'YA YENİ ATAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Sermaye Piyasası Kurulu'nda yeni atamalar gerçekleşti.

İŞTE O İSİMLER

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 119'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince, SPK İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü, üyeliklerine ise Mutlu Akın, Elif Gülşah Gürlek atandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Seçil Selen Balık
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