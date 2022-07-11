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    Resmi kurumlar, devlet daireleri ne zaman açılacak?

    Kurban Bayramı nedeniyle devlet dairelerinde tatil başlarken, acil işi olanlar ise "Resmi kurumlar, devlet daireleri ne zaman açılacak?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 11.07.2022 - 12:12
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    Resmi kurumlar, devlet daireleri ne zaman açılacak?

    Tüm İslam aleminin gün saydığı ve heyecanla beklediği Kurban Bayramı, 9 Temmuz'da idrak edilmeye başlandı.

    Kurbanını kesen vatandaşlar hem bayramlaşmaya hem de kurban dağıtarak paylaşım yapmaya başladı.

    Kurban Bayramı dolasıyla iznini kullanıp tatile çıkanlar olurken, bazıları ise aileleriyle zaman geçirmeyi tercih etti.

    Bayramın üçüncü gününü geride bırakmaya hazırlanırken, devlet kurumlarında işi olanlar telaşa girdi.

    Bayram nedeniyle devlet kurumlarının ne zaman açılacağını merak edenler, "Resmi kurumlar, devlet daireleri ne zaman açılacak?" sorusunu araştırmaya başladı.

    Peki, Resmi kurumlar, devlet daireleri ne zaman açılacak? İşte yanıtı...

    Resmi kurumlar, devlet daireleri ne zaman açılacak?

    9 Temmuz'da başlayacak olan Kurban Bayramı, 13 ve 14 Temmuz'un idari izin kapsamına alınmasıyla dokuz güne çıkmıştı.

    13 Temmuz Çarşamba ve 14 Temmuz Perşembe günleri idari izin kapsamına alındı. Öte yandan 15 Temmuz'da resmi tatil olacak.

    Bu bilgiler ışığında resmi kurum ve kuruluşlar, 18 Temmuz Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak.

    Resmi kurumlar, devlet daireleri ne zaman açılacak? #1


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