Ressam Nedim Celkan Muğla'daki evinde yaşamını yitirdi

AA
80 yaşındaki ressam Nedim Celkan'dan sevenlerini üzecek haber...
Yaşanan gelişmede, komşuları Muğla'nın Datça ilçesi İskele Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki ressam Nedim Celkan'dan bir süre haber alamadı.
Bunun üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler tarafından yapılan kontrolde Celkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
DENİZ ÜRÜNLERİNİ SANAT ESERLERİNE DÖNÜŞTÜRÜYORDU
Celkan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Deniz ürünlerini sanat eserlerine dönüştüren ressam ve balıkadam Celkan'ın, eserlerini ürettiği evinin müzeyi andırdığı belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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