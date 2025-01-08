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Ressam Nedim Celkan Muğla'daki evinde yaşamını yitirdi

Ressam Nedim Celkan Muğla'daki evinde yaşamını yitirdi Komşularının bir süredir Ressam Nedim Celkan'dan haber alamaması üzerine yaptıkları ihbar sonrası ekiplerce yapılan kontrolde, ünlü ressamın yaşamını yitirdiği belirlendi.