Kısıtlamalar başlıyor! Restoran ve kafeler ne zaman kapanıyor? Mekanlar saat kaçta kapanacak?

Kısıtlamalar başlıyor! Restoran ve kafeler ne zaman kapanıyor? Mekanlar saat kaçta kapanacak?

Koronavirüs tedbirlerinin ikinci aşamasında restoran ve kafelerin belirli şartlar dışında hizmet vermemesi kararı alındı. Vatandaşlar oturulacak mekanların ne zaman kapanacağını araştırıyor.

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelgeye göre, yeni tip koronavirüsle mücadeleye yönelik, restoran, kafe ve lokanta gibi yemek ve oturma hizmeti veren yerlerde yeni tedbirler uygulanacak.

Sokağa çıkma yasağı saatleri duyurulduktan sonra vatandaşlar Restoranlar kapanıyor mu, ne zaman paket servise geçecek? Kafeler açık mı, ne zaman kapanacak? sorularına cevap aramaya başladı.

RESTORAN VE KAFELER NE ZAMAN KAPANIYOR?

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme­ içme yerleri 20 Kasım Cuma gününden itibaren hafta sonları olmak üzere 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel­al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir.

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00 den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.



İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme­ içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacaktır.

AVM'LERDEKİ KAFELER DE KAPATILDI MI?

AVM'lerde bulunan kafe, lokanta ve restoran gibi yeme içme yerlerinin de bu kapsamda olduğu, söz konusu yerlerde yemek için kullanılan masalardaki oturma düzenlerinin kaldırılacağı öğrenildi.

Buna göre, AVM içindeki bu iş yerleri de 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel­-al" hizmeti verecek. Genelge uyarınca AVM'ler, saat 20.00 itibarıyla kapanacağından bu iş yerleri de faaliyetlerini aynı saatte sonlandıracak.