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Restoran ve lokantalar yalnızca paket servis hizmeti verecek

Restoran ve lokantalar yalnızca paket servis hizmeti verecek

Lokanta ve benzeri işletmeler Ramazan boyunca yalnızca paket servis yapabilecek. Kafe, kıraathane, çay bahçesi ve benzeri mekanlar ise bayram sonuna kadar faaliyetlerine ara verecek.