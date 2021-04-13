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- Restoran ve lokantalar yalnızca paket servis hizmeti verecek
Restoran ve lokantalar yalnızca paket servis hizmeti verecek
- AA
- 13.04.2021 - 18:56
- Güncelleme : 14.04.2021 - 08:46
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vaka artışı nedeniyle alınan yeni önlemleri kamuoyuyla paylaştı.
Erdoğan, yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu ve benzeri mekanların faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara vereceğini açıkladı.
RESTORAN VE LOKANTALAR, PAKET SERVİS VE GEL-AL ŞEKLİNDE ÇALIŞABİLECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, lokanta ve benzeri işletmelerin Ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütebileceğini de sözlerine ekledi.
"KAFE, KIRAATHANE, LOKAL ÇAY BAHÇESİ GİBİ MEKANLAR, BAYRAM SONUNA KADAR ARA VERECEK"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:
''Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verecek.
Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütecektir.''
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