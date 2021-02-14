Restoran ve kafelerin açılması için vaka şartı geliyor

Restoran ve kafelerin açılması için vaka şartı geliyor

Uzun bir süredir sadece paket seviste hizmet verebilen yeme-içme yerleri vakaların azaldığı yerlerde açılabilecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan ve İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler kapsamında restoran, lokanta ve kafeler gibi yeme ­içme yerleri sadece paket servis veya gel­-al şekilde hizmet veriyor.

Tedbirler kapsamında yaklaşık üç aydır kapalı olan kafe ve restoran sahipleri sık sık sektörün zor durumda olduğunu dile getirdi.

Sağlık Bakanlığı vaka sayılarının azaldığı illerde tedbirlerin gevşetilerek kafe ve restoranların açılabileceği bir formül üzerinde çalışıyor.

VAKA SAYISINA GÖRE KARAR VERİLEBİLECEK

Bakanlığın çalışmasına, daha az vaka görülen il ve ilçelerde kısıtlamaların bir kısmı kaldırılabilecek.



İlk olarak hedef de restoran ve kafelerin açılması.

İl hıfzıssıhha kurullarının vereceği kararlarla tedbirler gevşetilerek kurallara uyan vatandaşların ödüllendirilmesi amaçlanıyor, böylece diğer illere de tedbirlere uyum konusunda teşvik olması bekleniyor.