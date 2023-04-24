Restorasyon çalışmaları tamamlanan Topkapı Sarayı yoğun ilgi görüyor

DHA

Topkapı Sarayı’ndaki restorasyon çalışmaları tamamlanmasıyla Mukaddes Emanetler Dairesi, Fatih Köşkü, Seferli Koğuşu, Hazine Koğuşu ve Mecidiye Köşkü yeni görüntüsüne kavuşmuş oldu.

2014 yılından beri kapalı olan sarayın açılışı ise 20 Nisan tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

Ardından binlerce vatandaş bayram izninde saraya akın etti.

Güvenlik, iklimlendirme ve sergileme ekipmanları yenilenen Topkapı Sarayı'nda ziyaret edilebilen alana 2 bin 150 metrekare daha eklendi.

Bu alanlarda oluşturulan yerlerde sergilenen eser sayısı 290'dan bin 919'a çıkarıldı.

2014 yılında Topkapı Sarayı'nın Sarayburnu tarafına bakan yamacındaki kayma ve yapıda tespit edilen çatlaklarla gündeme gelen Fatih Köşkü'nün kubbelerine 1940'lı yıllarda eklenen betonlar kaldırıldı.

Zemindeki kayma durduruldu, köşk çevresine istinat duvarı inşa edildi. Bölgeye, olası sismik hareketleri 24 saat takip eden aletsel gözlem cihazları yerleştirildi.

Fatih Köşkü, Seferli Koğuşu ve Hazine Koğuşu ile IV. avluda bulunan Saray'ın son yapısı Mecidiye Köşkü de 165 yıl sonra ilk defa ziyaretçiyle buluştu.

Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, yapılan restorasyon hakkına bilgi verdi. Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

Aslında bu restorasyon kapsamında zemin başta olmak üzere bütün bu anlamdaki problemler ortadan kaldırılmış durumda. İçinde bulunmuş olduğumuz Fatih Köşkü, zemin açısından oldukça zor noktada. Sarayburnu'nun en ucunda ve yaklaşık 40 metrelik bir eğimle denize kadar inen bir arazinin üzerinde. Bu nedenle bahsettiğiniz sorunlar geçmişte yaşanmıştı şimdi memnuniyetle ifade edebiliriz gerek Fatih Köşkü, gerek Mecidiye Köşkü'nde zeminle ilgili sorunların tamamı çözüldü.



Bina içten ve dıştan çelik halatlarla güçlendirildi. Bununla beraber en büyük problemlerimiz kubbelerde yer alan beton yüküydü. Bu yükü yapılan çalışmalarla bin 500 ton betonu alandan uzaklaştırıp kubbeleri özgün yapılarına dönüştürmüş durumdayız. Mekan sizin de gördüğünüz gibi ziyaret edilebilir hale geldi. Cumhurbaşkanımızın açılışının ardından 3 günde yoğun ziyaretçi ağırladık. Bu ziyarete açık mekanlarda toplam 2500 parçayı ziyaretçiyle buluşturmuş olduk. Bu çok önemli çünkü Topkapı Sarayı'nda taşınabilen eserlerin 3 katına çıkması anlamına geliyor.