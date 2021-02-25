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    Rasulayn'da PKK yine sivilleri hedef aldı

    Suriye'nin Rasulayn ilçesinde, PKK/YPG'li teröristlerce, tavuk pazarında bir araca yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil yaralandı.
    • DHA
    • 25.02.2021 - 16:03
    • Güncelleme : 25.02.2021 - 16:12
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    Rasulayn'da PKK yine sivilleri hedef aldı

    Şanlıurfa Ceylanpınar'ın karşısında bulunan Suriye’nin Rasulayn kentinde PKK/YPG'li teröristler, tavuk pazarında bir araca yerleştirilen bombayı uzaktan kumanda yöntemiyle infilak ettirdi.

    Ortalığın savaş alanına döndüğü patlamada, 2 sivil olay yerinde hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.

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    Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Rasulayn Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Patlamanın yaşandığı bölgede inceleme başlatan güvenlik güçleri, saldırıyı düzenleyen teröristlere yönelik çalışma başlattı.

    Rasulayn da PKK yine sivilleri hedef aldı #1

    Rasulayn da PKK yine sivilleri hedef aldı #2

    Rasulayn da PKK yine sivilleri hedef aldı #3

    Rasulayn da PKK yine sivilleri hedef aldı #4

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