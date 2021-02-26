Retrograde nedir, ne demek? Retrograde ne anlama gelir?

Retrograde nedir, ne demek? Retrograde ne anlama gelir?

Aleyna Tilki’nin İngilizce şarkısı Retrograde’nin çıkmasının ardından Retrograde kelimesinin anlamı merak konusu oldu. Vatandaşlar, ''Retrograde nedir, ne demek?'' sorularına yanıt arıyor.

Aleyna Tilki'nin ilk İngilizce şarkısı Retrograde bugün itibarıyla piyasaya çıktı. İngiliz şarkıcı Dua Lipa ile Amerikalı Diplo imzalı Retrograde, sosyal medyada da gündem oldu. Bunun üzerine Retrograde kelimesinin ne anlama geldiği en çok araştırılan konular arasında yerini aldı.

Peki, Retrograde nedir, ne demek? Retrograde ne anlama gelir?

RETROGRADE NEDİR, NE DEMEK?

Tıp dilinde kullanılan Latince bir kelime olan Retgrade’nin Türkçe anlamları şu şekildedir:

-Geriye doğru giden, gerileyen

-Geriye doğru eğilen

-Gerileme gösteren

-Karşıt

-Geri gitmek, ters yönde dönmek, gerilemek

-Yozlaşan

-Dejenere olmak, bozulmak, kötüleşmek

Retrograde, Türkçe retro hareket anlamına gelmektedir. Bir gezegende gökyüzüne bakan bir gözlemcinin, diğer bir gezegeni, sistemdeki gezegenlerin normal hareket yönünün aksi yönünde ilerliyormuş gibi görmesi anlamına gelir.

Retrograde, bir nesnenin dönme ekseninin devinimi veya düğümlenmesi gibi diğer hareketleri de tanımlamaktadır.