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- Reuters: AB liderleri Türkiye'ye ek yaptırım konusunda uzlaştı
Reuters: AB liderleri Türkiye'ye ek yaptırım konusunda uzlaştı
Reuters, AB liderlerinin Türkiye'nin doğalgaz sondaj çalışmalarına yönelik hedefli ek yaptırımlar hazırlanması konusunda uzlaştığını duyurdu.
- REUTERS
- 09.12.2020 - 15:38
- Güncelleme : 09.12.2020 - 15:45
Reuters, AB liderlerinin Türkiye'nin doğalgaz sondaj çalışmalarına yönelik hedefli ek yaptırımlar hazırlanması konusunda uzlaştığını duyurdu.