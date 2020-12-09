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    Reuters: AB liderleri Türkiye'ye ek yaptırım konusunda uzlaştı

    Reuters, AB liderlerinin Türkiye'nin doğalgaz sondaj çalışmalarına yönelik hedefli ek yaptırımlar hazırlanması konusunda uzlaştığını duyurdu.
    • REUTERS
    • 09.12.2020 - 15:38
    • Güncelleme : 09.12.2020 - 15:45
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    Reuters: AB liderleri Türkiye'ye ek yaptırım konusunda uzlaştı

    Reuters, AB liderlerinin Türkiye'nin doğalgaz sondaj çalışmalarına yönelik hedefli ek yaptırımlar hazırlanması konusunda uzlaştığını duyurdu.

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