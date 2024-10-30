Reuters: ABD, İsrail ile Hizbullah arasında 60 günlük ateşkes teklifi hazırladı

İHA

Reuters haber ajansı, iki kaynağa dayandırdığı bir raporda, ABD'nin İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah Hareketi arasında 60 günlük bir ateşkes sağlamaya yönelik bir teklif üzerinde çalıştığını bildirdi.

Görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan bir kaynak ve Lübnan konusunda uzmanlaşmış bir üst düzey diplomat, bu iki aylık sürenin 2006'da kabul edilen ancak büyük ölçüde uygulanmayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı Kararı'nın tam olarak hayata geçirilmesi amacıyla kullanılacağını belirtti.

"ATEŞKES İÇİN CİDDİ BİR ÇABA VAR"

Diplomat, "Ateşkese ulaşma yönünde ciddi bir çaba var, ancak bunun uygulanması hala zorlu." ifadelerini kullandı. Diğer bir kaynak ise İsrail'in, Hizbullah'ın anlaşmayı ihlal etmesi durumunda hava saldırıları gerçekleştirme hakkını korumak için baskı yaptığını dile getirdi.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği Sözcüsü Sama Habib, teklif hakkında sorulan bir soruya, şu yanıtı verdi:

1701'in tam olarak uygulanmasını ve sınırın her iki tarafındaki hem İsrail hem de Lübnan vatandaşlarının evlerine geri dönmelerini sağlayacak bir diplomatik çözüm arayışında olduğumuzu tekrar vurgulamak istiyoruz.

BM'NİN 1701 SAYILI KARARI

BM'nin 2006 yılında kabul ettiği 1701 sayılı Kararı, Lübnan-İsrail sınırında barış sağlanması amacıyla Hizbullah'ın Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesi ve Güney Lübnan sınır bölgesinin Lübnan devletine ait olanlar dışındaki tüm silah ve askerlerden arındırılmasını içeriyor.

BIDEN'IN DANIŞMANLARI İSRAİL'E GİDECEK

ABD'li haber sitesi Axios'un üç kaynağa dayandırdığı haberine göre ABD Başkanı Joe Biden'ın kıdemli danışmanı Amos Hochstein ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, Lübnan konusunda anlaşmaya varmak için yarın (perşembe) İsrail'e gidecek.