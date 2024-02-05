Reuters: Erdoğan - Putin görüşmesinde, tahıl anlaşması için yeni bir mekanizma gündemde

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'ye geliyor.
Putin'in 12 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret etmesi beklenirken, açıklama ise Kremlin'den yapıldı.
Putin'in Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Putin’in Türkiye’ye ziyaretinin şubatta gerçekleşmesi için hazırlık yapıldığını söyledi.
Putin'in ziyaretine ilişkin Reuters, Tahıl Koridoru Anlaşması'na dair yeni bir mekanizmanın gündeme getirileceğini belirtti.
Reuters'ın yazısında, şu ifadelere yer verildi;
"Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni bir mekanizma oluşturmayı önerecek"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 12 Şubat'ta Türkiye'ye yapacağı ziyarette Rus lidere Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihraç edilmesi için "yeni bir mekanizma" oluşturmayı önerecek.
Putin'in Türkiye mesajı
Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye ziyaretiyle ilgili geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada şöyle demişti:
Önümüzdeki yılın başında ziyaret gerçekleştirme konusunda
mutabakat sağlayabiliriz.
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