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Reuters: Erdoğan - Putin görüşmesinde, tahıl anlaşması için yeni bir mekanizma gündemde

Reuters: Erdoğan - Putin görüşmesinde, tahıl anlaşması için yeni bir mekanizma gündemde Rusya Devlet Başkanı Putin, 12 Şubat'ta Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Reuters ise bu ziyarete ilişkin, tahıl anlaşmasına dair detayların da gündeme geleceğini yazdı.