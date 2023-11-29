Reuters geçti: İsveç'in NATO üyeliğinin yıl sonuna kadar onayı gündemde! Reuters’in geçtiği habere göre üst düzey bir yetkili; Türkiye’nin İsveç'in NATO üyeliğini bu yıl sonuna kadar onaylayabileceğini belirtti.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor...

Bakan Hakan Fidan, NATO Dişişleri Bakanları Toplantısı vesilesiyle Brüksel'e gitti.

Burada kritik görüşmeler yapan Fidan'ın, İsveç'in NATO üyelik süreci hakkında da bilgi verdiği öğrenildi.

Fidan’ın dün NATO dişişleri Bakanları toplantısı vesilesiyle bulunduğu Brüksel’de, mevkidaşlarına, Türkiye’nin İsveç'in NATO üyeliğini bu yıl sonuna kadar onaylayabileceğini söylediği belirtildi.

Toplantının özeti: İsveç'in üyelik süreci

İsveç'in NATO üyeliği son olarak Meclis Dışişleri Komisyonunda görüşülmüş fakat karar alınmadan ertelenmişti.

Reuters’in geçtiği habere göre üst düzey bir yetkili, İsveç'in yıl sonunda ittifaka resmen katılacağını söyledi.

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan yetkili, "Toplantının özetinin İsveç’in üyeliğinin yıl sonundan önce gerçekleşmesi yönünde olduğunu söyleyebilirim.” dedi.

Zaman konusu gündeme geldi

Yetkili, dünkü toplantılarda Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın mevkidaşlarına sorunun çözülmesi için "çok" çalıştıklarını söylediğini aktardı.

Yetkili, Fidan'ın onay sürecinin ne zaman tamamlanacağı konusunda zaman belirtip belirtmediğine dair ise “Birkaç hafta dedi." ifadesini kullandı.

Süreç

Hem İsveç hem de Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından geçen yıl mayıs ayında NATO'ya katılma talebinde bulunmuştu.

Türkiye, nisan ayında Finlandiya'nın üyeliğini onaylamış ancak İsveç'i bekletmişti.

Türkiye, İsveç'ten NATO üyeliğini onaylama karşılığında PKK üyesi olduğunu öne sürdüğü kişileri kendilerine teslim etmesini talep ediyor. Ancak bu Türkiye’nin taleplerinden sadece görüneni. Perde arkasında ABD ile F-16 savaş uçakları satışının da pazarlık konusu yapıldığı belirtiliyor