Reuters: Kabinede değişiklik devam edecek

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yapılan değişiklikler sonrası Reuters, bayram sonrası da 4-5 bakanlıkta daha değişiklik olacağını iddia etti.

Haftalardır süren kabine değişikliğinde ilk adım dün geceyarısı açıklanmıştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Zehra Zümrüt Selçuk görevden alındı.

Bakanlık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak ayrılmış, ilkinin başına Derya Yanık, ikincisine Vedat Bilgin atanmıştı.

Ticaret Bakanlığı’nın başına da Ruhsar Pekcan’ın yerine Mehmet Muş getirildi.

BAYRAM SONRASI DEĞİŞİKLİK BEKLENTİSİ

İngiliz haber ajansı Reuters da, kendilerine konuşan AK Partili üst düzey bir yetkilinin, “Bayram sonrası beklenen değişikliğin yapılması gibi bir beklenti var. Dört-beş bakanlıkta değişiklik beklentisi hakim” ifadelerini verip kabinede değişikliğin devam edeceğini işaret etti.