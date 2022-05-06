Reuters'ten Türkiye analizi: Batı ile yakınlaşma fırsatını kaybetti

Reuters'ta yayınlanan bir analizde, Osman Kavala kararının Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında oluşturduğu olumlu düşünceleri yok ettiği vurgulandı.

Geçtiğimiz hafta Gezi Parkı davasında tek tutuklu sanık Osman Kavala, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı.

Bu kadar muhalefetten ve uluslararası kamuoyundan sert eleştiriler gelmesine neden oldu.

Reuters'ta Türkiye analizi

Konuya ilişkin Reuters'ta da bir analiz yayınlandı.

Yazıda Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşında 'topladığı puanları' bu kararla kaybettiğine dikkat çekildi.

Karar nedeniyle Türkiye'nin Avrupa ile ilişkilerde yakınlaşma fırsatını kaybettiği burgulanan analizde şu ifadelere yer verildi:

"Eriyen buzlar yeniden dondu"

"Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşında üstlendiği aracı konumun Batı ile arasındaki ilişkilerin ısınmasına yardımcı olması beklenirken, iş insanı Osman Kavala'ya Gezi davasında verilen müebbet hapis cezası eriyen buzları yeniden dondurdu.

Moskova'ya seyahatinden önce Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmek ve onun Ukrayna'daki savaşı durdurmaya yönelik diplomatik çabaları için minnettarlığını göstermek için Ankara'ya uğradı.

"Buzların çözülme şansı uçup gitti"

Bu görüşmeden iki saat sonra, mahkemeden gelen karar Ukrayna ve Rusya arasındaki arabulucu rolü nedeniyle Batı'da oluşan iyi niyeti karşılıksız bıraktı ve Türkiye'nin Batı ile arasındaki buzların çözülme şansı da elinden uçup gitti.

İşte bu dönüm noktasına iş insanı Osman Kavala'nın 2013 yılındaki hükümet karşıtı protestolarda rolü olduğu gerekçesiyle ömür boyu hapse mahkum edilmesi neden oldu."