Reuters'tan kapsamlı Erdoğan ve Biden analizi

Reuters'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden ile ilgili kapsamlı bir analizinde, "Erdoğan'ın 'Önce Türkiye' yaklaşımı Biden'ı zorlayacak" yorumu yapıldı.

Reuters Haber Ajansı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden ile ilgili kapsamlı bir analiz yayınladı.

ABD-Türkiye ilişkileriyle birlikte, iki ülkenin liderleri arasındaki ilişkiyi masaya yatıran; Orhan Coşkun ve Hümeyra Pamuk imzalı, analizde, 'Önce Türkiye: Erdoğan’ın güç baskısı, Biden’a engel çıkarıyor' başlığı kullanıldı.

Makalede, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nden sonra Türkiye’ye gelen Biden’ın, bombalanan TBMM’yi ziyaret ettiği ve destek mesajı verdiğinin altı çizildi.

“ERDOĞAN VE BIDEN EN SON 2016’DA BİR ARAYA GELDİ”

İki ismin en son 2016 yılının Ağustos ayında bir araya geldiği ve o dönem ABD Başkan Yardımcısı olan Biden’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Ankara’da buluşarak, “Biz Suriye’ye harekatı destekliyoruz” dediği hatırlatıldı ve ''Türkiye tanklarla operasyonu yaparken, ABD bunu havadan destekledi'' denildi.

Reuters, ABD Dışişleri'nin Türkiye'nin bu operasyonuna verilen desteğin diğer operasyonları teşvik edip etmediği sorusuna cevap vermekten kaçındığını bildirdi.

“ERDOĞAN GÜÇLÜ LİDERLERİN DÜNYAYI YÖNETTİĞİ BİR KULÜP VİZYONUNA SAHİP”

Reuters, o tarihten itibaren Türkiye’nin Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Kafkaslar’da bazı hamlelerinin, Biden'ın uğraşması gereken bu bölgedeki durumları değiştirdiği söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Biden’dan önce koltukta olan Donald Trump ile yakın ilişkisi olduğunu yazan Reuters, Erdoğan'ın Batılı bir diplomata ait bir tanım olan, 'Güçlü liderlerin dünyayı yönettiği bir kulüp vizyonuna sahip olduğu’ yorumunu yaptı.

Analizde Trump ile Erdoğan'ın paylaştığı bu vizyonun, Erdoğan'ı geçtiğimiz sene verdiği röportajda 'otokrat' olarak tanımlayan Biden tarafından paylaşılmadığı yazıldı.

Biden’ın Erdoğan karşıtı açıklamalarını hatırlatan Reuters, “Kolay olmayacak. 2016 yılından beri Türk lider Suriye'de ABD tarafından desteklenen Kürt savaşçılara 3 kere saldırdı. Libya’daki iç savaşın seyrini değiştirdi, Rusya’dan silah aldı, Doğu Akdeniz’de Avrupalı komşularını zorladı ve Ermenistan’a karşı Azerbaycan’ı destekleyerek zafer elde etmesine yardımcı oldu” hatırlatmasını yaptı.

“ERDOĞAN TÜRKİYE’NİN ÇIKARLARINDA ISRAR EDİYOR”

ABD'de Demokrat Parti'nin politikalarının şekillenmesinde etkili olan Center for American Progress düşünce kuruluşundan Max Hoffman, verdiği demeçte, "ABD'nin Erdoğan'ın karşı olduğu statükoyu bir araya getirmeye çalıştığını" ve "Ciddi bir gerilim" olduğunu ifade etti.

Öte yandan Erdoğan’ın ansızın İstanbul Sözleşmesi’nden çıktığını hatırlatan Reuters, bu adımın ABD ve AB müttefiklerinin tepkisini çektiğini yazdı.

Reuters, buna karşılık Türkiye’nin Batı ülkeleriyle arasını iyi tutmaya çalıştığını ve Türkiye'nin AB zirvesinden 'ilişkileri normalleştirebilecek' fikirler beklediğini yazdı.

Analizde Erdoğan'ın Biden ile iyi ilişkiler istediğini ancak, Türkiye'nin çıkarlarını korumakta ısrar ettiği vurgulandı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde söylediği ''Hiçbir ülkenin toprağı, denizi veya egemenliği üzerinde gözümüz yok'' sözlerine yer verildi.

“ERDOĞAN’IN YAKLAŞIMI: 'ÖNCE TÜRKİYE’”

Reuters, Erdoğan’ın ağırlıklı olarak Hulusi Akar, Hakan Fidan ve İbrahim Kalın’la görüştüğünü yazarken ismini açıklamadan Reuters’a konuşan bir Cumhurbaşkanlığı’nda çalışan güvenlik yetkilisi, “Bu insanlar neredeyse her zaman yurt dışı operasyonları için bir araya geliyor ve Erdoğan’ın A-Takımı olarak çalışıyor” dedi.

Erdoğan’a yakın bir kaynağın, Erdoğan’ın yaklaşımının “Önce Türkiye” olduğunu ve ABD ya da Rusya’nın kuralları koyduğu ve Türkiye’nin bedel ödediği senaryolardan sıkıldığını söyledi.

Öte yandan Reuters, geçen haftalarda Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Putin’e “katil” demesini Erdoğan’ın sert bir dille eleştirdiğini yazdı.