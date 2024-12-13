İHA

Türkiye, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 yıl önce meydana gelen ve Suriye istihbaratı El Muhaberat'la da bağlantılı olduğu iddia edilen bombalı saldırı ile sarsıldı...

Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te arka arkaya gerçekleştirilen 2 bombalı saldırıda da 53 kişi yaşamını yitirmişti.

Ayrıca saldırıda, Suriye istihbaratı El Muhaberat'ın da rolü olduğu iddia edilmişti.

SURİYE'DE YAŞANANLARI DEĞERLENDİRDİ

Esad'ın ülkeyi terk etmesiyle Reyhanlı saldırısında hayatını kaybeden 38 yaşındaki ablası Nadire Kuvvet ile 1,5 yaşındaki kızı Fatmanur Erboz'un annesi olan Kübra Erboz'un yüreğindeki acı bir nebze de olsa hafifledi.

"ÇOCUKLARIMIZ YANARAK VEFAT ETTİ"

Esad rejiminin gerçekleştirdiği Reyhanlı patlamasında kardeşini ve kızını kaybeden anne Kübra Erboz, şu açıklamalarda bulundu:

11 Mayıs 2013 günü kızımı ve ablamı Reyhanlı patlamasında kaybettim. Esad rejiminin yıkılmasına sevindik. Esad rejimi yüzünden buradaki birçok aile yıkıldı ve canı çok acıdı. Çocuklarımız yanarak vefat etti. Suriye'deki vatandaşlara da büyük eziyetler yapmış. Bunlara çok üzülüyoruz. Suriyelilerin vatanlarına geri dönmesine seviniyoruz Allah kimseyi vatansız, topraksız bırakmasın.

"ESAD YANSIN VE SÖNDÜRECEK BİR BARDAK SU BİLE BULAMASINLAR"

Esad rejimine lanet okuyan anne Kübra Erboz, devamında şu sözleri sarf etti:

Esad dünyaya gelmiş en zalim kişidir. Hiç kimse halkına bu eziyeti yapamaz. İnsanın insana yapmayacağı eziyeti yaptı. Esad rejimine lanet olsun. Bizim canımızı çok yaktı. Benim ablam ve kızım Reyhanlı patlamasından çıkan yangında yanarak öldü. Biz yangını söndürecek bir bardak su bulamadık. Rabbim aynı acıyı Esad'a da yaşatsın. Yansın ve söndürecek bir bardak su bile bulamasınlar. Bütün zalimler ne yaşattıysa onları yaşayacaktır.

"BÖYLE BİR İNSANA LANET YAĞDIRIYORUM"

Reyhanlı patlamasında torunu ve kızını kaybeden anne Döne Kuvvet ise şu ifadelerde bulundu: