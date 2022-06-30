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    Reyhanlı saldırısının talimatını veren Memet Gezer Türkiye'de

    Reyhanlı saldırısının talimatını veren Memet Gezer Türkiye'de

    Reyhanlı saldırısının talimatını verdiği iddia edilen Memet Gezer, tutuklu bulunduğu ABD'den Türkiye'ye getirildi.
    • 30.06.2022 - 08:55
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 09:39
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    Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik ifadelerinde, saldırının talimatını ABD'de tutuklu bulunan uyuşturucu baronu Memet Gezer'den aldığını itifar etmişti.

    Gelen itifarın ardından Emniyet Genel Müdürlüğü ile Interpol Europol Daire Başkanlığınca gerekli çalışmalar yapılarak, ABD’li yetkililer ile temasların ardından sınır dışı edilmesi hususunda mutabık kalındı.

    Reyhanlı saldırısının talimatını veren Memet Gezer Türkiye'de VİDEO

    ABD'li yetkililer getirdi

    Sürecin ardından Gezer, ABD'li yetkililerle bugün sabaha karşı Türkiye'ye geldi.

    Türk polisi Gezer'i İstanbul Havalimanı'nda teslim alarak işlemlerini yapmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasına götürüldü.

    Reyhanlı saldırısının talimatını veren Memet Gezer Türkiye de #1

    17 suçtan aranıyordu

    9 Mayıs 1967 Antakya doğumlu olan Memet Gezer, “uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama” suçundan kırmızı bültenle uluslararası düzeyde, “silahlı terör örgütüne üye olma” ve “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma” gibi muhtelif 17 suçtan ise ulusal düzeyde aranıyordu.

    Reyhanlı saldırısının talimatını veren Memet Gezer Türkiye de #2

    Reyhanlı saldırısı

    11 Mayıs 2013'te Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bombalı 2 araç patlatılmış, 52 kişi hayatını kaybetmiş, 150 kişi de yaralanmıştı.

    Saldırının faili Yusuf Nazik'e 53 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmişti.

    Reyhanlı saldırısının talimatını veren Memet Gezer Türkiye de #3

    Reyhanlı saldırısının talimatını veren Memet Gezer Türkiye de #4

    Reyhanlı saldırısının talimatını veren Memet Gezer Türkiye de #5


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