Reza Zarrab'ın yeni adı ve sevgilisi ortaya çıktı

Reza Zarrab'ın yeni adı ve sevgilisi ortaya çıktı

ABD'deki banka davasından sonra kayıplara karışan Reza Zarrab, adını Aaron Goldsmith olarak değiştirip yeni sevgilisiyle görüntülendi.

8 Aralık 2017’de New York’ta Halkbank davasında Türkiye aleyhinde ifadeler veren Reza Zarrab'dan uzun bir süre haber alınamamış,

Amerika'da tutuklanan Zarrab, itirafçılığı sonrası tahliye edilip ABD'nin güvencesi altında kayıplara karıştı.

26 yaşında Türkiye'ye gelerek ünlü sanatçı Ebru Gündeş'le evlenen Zarrab dava sürerken de Gündeş'ten boşanmıştı.

YENİ ADI VE SEVGİLSİ

FETÖ'ye yakınlığı ile bilinen TR724'ün yazarı Adem Yavuz Arslan'ın iddiasına göre Zarrab'dan haber var.

Adını Aaron Goldsmith olarak değiştiren Zarrab'ın Miami’deki yeni hayatının görüntüleri paylaşıldı.

Paylaşılan görüntülerde Zarrab'ın yeni bir sevgilisi olduğu da ortaya çıktı.