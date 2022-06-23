Anayasa'nın 169'uncu maddesinde 'yanan ormanlarda yeniden orman yetiştirilir' ibaresini görmezden gelen Avukat Rezan Epözdemir, yangın alanlarının imara açılmaması için hukuki düzenleme istedi.

Marmaris'te 3 gün önce akşam saatlerinde çıkan orman yangını tüm müdahalelere rağmen sürüyor.

Havadan ve karadan yoğun müdahale edilen yangın, Türkiye'nin gündeminde.

Özellikle tatil yörelerinde çıkan bu tür yangınlar, beraberinde yangın alanlarının imara açılıp açılmayacağı tartışmalarını da beraberinde getiriyor.

Gündemdeki yangını, Habertürk'te Ebru Baki de sunduğu Paragündem programında konuklarıyla birlikte masaya yatırdı.

Programın konuklarından biri de ekranların tanıdık siması Av. Rezan Epözdemir'di.

"Hukuki düzenleme yapılmalı"

Epözdemir konuya ilişkin değerlendirmesinde, yanan yerlerin imara açılmaması için bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

Epözdemir, "İmar Kanunu'nda ve Orman Kanunu'nda bir düzenleme yapılabilir, yanan ormanların imara açılamayacağına yönelik. Böylece bunun yasal bir güvencesi de olur. Parlamentonun bunu uzlaşma kültürü ile yapması lazım. Siyasi aktörler Türkiye'nin temel meseleleri hakkında uzlaşamıyor." diye konuştu.

Rezan Epözdemir: Yanan ormanlar için düzenleme yapılmalı VİDEO

Anayasa'nın 169'uncu maddesi

Geçtiğimiz yıl yaşanan yangın felaketleri ile ilgili tartışmalarda yine bu konu gündeme gelmiş ve uzmanlar konu hakkındaki açıklamalarında, yanan ormanların Anayasa çerçevesinde koruma altında olduklarını belirtmişti.

Bu kapsamda Anayasa'nın 169. maddesinde, yanan ormanların yeniden ağaçlandırılmasına yönelik açık bir ifade yer alıyor.

"Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir"

İlgili maddede, "Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir." deniliyor.