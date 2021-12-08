Rıdvan Dilmen oyunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vereceğini açıkladı

Candaş Tolga Işık'ın programına katılarak spordan, siyasete kadar birçok konuyu konuşan Rıdvan Dilmen, "Erdoğan siyasete devam ettiği sürece oyumu ona atacağım" dedi.

Candaş Tolga Işık'ın Haber Global'de ekrana gelen Az Önce Konuştum programının bu haftaki konuğu eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen oldu.

Futboldan, özel hayatına kadar birçok konuya değinen Dilmen, siyasi demeçlerde de bulundu.

Sunucunun, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy atacağını sorması üzerine, Dilmen soruyu yanıtsız bırakmadı.

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"ERDOĞAN DEVAM ETTİKÇE OYUMU ONA ATACAĞIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy atacağını söyleyen Dilmen, "Benim bir tane oyum var. Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasete devam ettiği sürece de oyumu Erdoğan'a atacağım. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsına oy atıyorum. Erdoğan bırakırsa Ak Parti'ye oy atmam. Son yerel seçimlerde de oyumu Binali Yıldırım'a verdim" ifadelerini kullandı.

"İLK OYUMU CHP'YE ATMIŞTIM"

İlk oyunu CHP'ye verdiğini belirten ünlü isim, "Bakın ben ilk oyumu Cumhuriyet Halk Partisi'ne atmıştım. O zaman Chp'nin başında Deniz Baykal vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında kimseye oy vermem" diye ekledi.

Rıdvan Dilmen'in yaptığı açıklamalarla kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, muhalif hesaplar tarafından eleştirilerek, hedef haline getirildi.

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