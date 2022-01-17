- Haberler
- Gündem Haberleri
- Rıdvan Dilmen'in Ekrem İmamoğlu yorumuna İBB'den cevap geldi
Rıdvan Dilmen'in Ekrem İmamoğlu yorumuna İBB'den cevap geldi
- Haber Merkezi
- 17.01.2022 - 12:07
TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in dün gece Hatayspor-Galatasaray maçından sonra yaptığı açıklamalar kamuyounun gündemine oturdu.
Programda Dilmen, 3 Temmuz sürecinde Fenerbahçe'nin Avrupa'ya gönderilmemesinde imzası olan TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar üstünden konuyu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na getirdi.
"İMAMOĞLU FENERBAHÇE'YE ŞİKECİ DEMİŞTİ"
Dilmen, "Mehmet Ali Aydınlar ile 4-5 sene konuşmadım. Fenerbahçe Avrupa'ya gitmedi, evet. Ama sonra Aziz Yıldırım döneminde kulübe sponsor oldu. Ali Koç döneminde de sponsor oldu. Acıbadem, Fenerbahçe ile çok fazla iş birliği yaptı. İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu da STV'de futbol yorumculuğu yapmıştı. Fenerbahçe'nin şike yaptığını söylemişti. Sonuçta o günkü düşünceleriyle aynı noktada değil tabii ki" ifadelerini kullandı.
SİYASETİN DE ŞEYTANI
Rıdvan Dilmen'in bu açıklamalarından sonra İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan yanıt geldi.
Ongun Twitter hesabından Dilmen'i hedef alaraj yaptığı açıklamada, "Rıdvan Dilmen dün futbolun şeytanıydı bugün siyasetin şeytanı. Güzel ülkemizi siyasetin şeytanlarından kurtarmaya az kaldı" ifadelerini kullandı.