Riskli iller arasındaki Antalya'da yangınlara karşı önlemler alınıyor Son zamanlarda art arda yaşanan orman yangınlarının ardından kentte yangın riski bulunan bölgelerde jandarma ekiplerince denetimler yapılıyor. Ekipler, "Ormanlarda Ateş Yakmak Yasaktır" yazılı afişler asıyor.

AA

Yaz mevsiminin gelmesiyle yurdun dört bir yanında orman yangınları başladı.

Aşırı sıcakların ardından yükselen alevler, ekipleri harekete geçirdi.

Art arda yaşanan yangınlar, yürekleri de ağıza getirdi.

Havadan ve karadan yapılan mücadelelerde, ekipler canları pahasına alevleri kontrol altına almak için çalıştı.

Bu kapsamda önlemler bir kez daha artırıldı.

Antalya riskli iller arasında

Orman yangınları açısından riskli iller arasında yer alana Antalya'da özellikle hava sıcaklığının yüksek, nemin düşük olduğu dönemlerde sık sık denetimler yapılıyor.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yangın sezonunun yaşandığı kentte orman yangınlarına karşı önleyici tedbirler alınmaya devam ediliyor.

Afişler hazırlandı

Kent merkezi ve ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanlardaki devriyeler ve çalışmalar sıklaştırıldı.

İl Jandarma Komutanlığı komando ve asayiş ekiplerince yangınlara karşı yüksek risk taşıyan bölgelere "Ormanlarda Ateş Yakmak Yasaktır" yazılı afişler asılıyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını: Manavgat

Orman İşletme Müdürlüğü ile koordineli çalışan Jandarma önleyici kolluk devriyeleri, ormanlık alanlara ve kırsal bölgelerde kontrol ve denetim çalışmaları yapıyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 yıl önce 10 gün süren, Kemer ilçesinde de 2 hafta önce 5 gün süren orman yangınları çıkmıştı.

Manavgat yangını, Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçti.