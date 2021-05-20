Riyad el-Maliki: İsrail, tüm halkı cezalandırıyor

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki "İsrail'in kendini savunma hakkından bahseden ülkeler hangi haktan bahsediyor. İsrail bir sömürge gücü ve tüm halkı cezalandırıyor." dedi.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, BM Genel Kurulu'nda konuştu.

Maliki, İsrail'in saldırılarına yönelik, "İsrail bir sömürge gücü ve tüm halkı cezalandırıyor" dedi.

Açıklamasına devam eden Maliki, İsrail yönetiminin iki devletli çözüm anlayışına inanmadığını da sözlerine ekledi.

İSRAİL'İN KENDİNİ SAVUNMA HAKKI VAR DİYEN ÜLKELERE SESLENDİ

Filistin Dışişleri Bakanı el-Maliki'nin açıklamaları şu şekilde:

"İsrail'in kendini savunma hakkından bahseden ülkeler hangi haktan bahsediyor. İsrail bir sömürge gücü ve tüm halkı cezalandırıyor.

Netanyahu hükümeti, iki devletli çözüme inanmıyor, yasa dışı yerleşim politikasına devam ederek bu çözümü boşa çıkarıyor."