Riyad'da maçı siyasi şova dönüştürmeyen İspanyolların finali sorunsuz geçti Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, Atatürk baskılı forma ve pankart nedeniyle maça çıkmadığı Suudi Arabistan'da İspanyol devler Real Madrid ve Barcelona, siyasi mesaj kaygısına girmediği için skandal yaşanmadan maçlarını oynayarak ülkeden ayrıldı.

ensonhaber.com

Körfez ülkelerinde son dönemde çılgınca yapılan futbol yatırımları, tüm dünyayı etkiledi.

Bu süreçte cazibe merkezi oluşturma çabasıyla birçok futbol ülkesinin prestijli organizasyonları bu Körfez ülkelerine taşınıyor.

Bu alanda Suudi Arabistan başı çekerken Türkiye de bu anlamda ligde oynayan yıldızlarıyla dikkat çekiyor.

Bu kapsamda Türkiye ligi Süper Kupa'sının finali için Suudi Arabistan ile anlaşıldı.

Riyad'da Süper Kupa krizi

29 Aralık'ta düzenlenen organizasyon ise büyük bir skandala sahne oldu.

Organizasyon sözleşmelerinde bulunmayan istekler dayatan Galatasaray ve Fenerbahçe, sahaya çıkmadı.

Atatürk baskılı formalar giymek isteyen ve sözleşmelerde konu edilmeyen pankartlarla sahaya çıkmak isteyen takımlar, Suudi yetkililerin engeline takıldı.

Gece yarılarına kadar art arda görüşmelere ve akabinde maç iptali ile 29 Aralık, hem tarihe geçti hem de uluslararası bir krize neden oldu.

Yansımaları Türkiye'de sokakta Arap düşmanlığı ve şiddete kadar ilerleyen bu krizin etkileri hala yaşanıyor.

İspanya Süper Kupası aynı şehirde sahibini buldu

Buna karşın Suudi Arabistan, stratejileri kapsamında dün akşam görkemli bir organizasyona daha imza attı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park Stadı, İspanya Süper Kupası final maçına ev sahipliği yaptı.

Real Madrid, Barcelona'yı 4-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Dünya futbolunun iki dev takımının yıldızlarıyla sahada olduğu maçtan önce veya sonra herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

"Real Madrid, Barcelona siyasi şov yapmadı"

Yaklaşık 15 gün arayla düzenlenen organizasyonlar, sonuçları bakımından sosyal medyada da kıyas konusu oldu.

Real Madrid, Barcelona'nin sporu siyaset alanına çekmediği, ideolojik mesaj vermek için çaba içine girmediği için Riyad'da krize neden olmadıkları yorumları yapıldı.