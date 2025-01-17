Rıza Akpolat'ın savcılık ifadesinde en sık kullandığı cümle: Bilgim yoktur

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Türkiye, CHP'li belediyelerinin yolsuzluklarını konuşuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında rüşvet, haksız mal ve kazaç elde etme, yolsuzluk, zimmet gibi suçlamalarla gözaltına alınan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı.

1 MİLYAR LİRALIK BENZİN İSTASYONU 450 MİLYONA SATILDI

Beşiktaş'ta 1 milyar liralık bir benzin istasyonunun 450 milyon liraya usulsüzlükle satılmasıyla suçlanan ve beraberindeki 23 kişiyle birlikte tutuklanan Akpolat'ın savcılık ifadesi de ortaya çıktı.

38 SORUYA ORTAK CEVAP: BİLMİYORUM

Akpolat'ın ifadesinde ise verdiği cevaplar dikkat çekti. Akpolat, kendisine yöneltilen 38 soruya hemen hemen aynı cevapları verdi.

Akpolat, hemen hemen tüm sorulara "Bilmiyorum, bilgim yok, tanımam, haberim yok, bağlantım bulunmamaktadır" gibi cevaplar verdi.

"SATIŞ GEREKÇESİNİ BİLMİYORUM"

Akpolat'a, Ortaköy'deki yarı fiyatından bile düşük fiyata satılan piyasa değeri 1 milyar TL olan benzin istasyonu da soruldu.

Akpolat, bu soruya da, "Satış sürecinin ne zaman başladığı hususunda bilgim yoktur. Satış gerekçesini de bilmiyorum. Bilgim dahilinde gerçekleşmemiştir." cevabını verdi.