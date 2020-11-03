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    Rıza Bey Apartmanı'ndan kurtarılan Ayda bebek, köfte ayran istedi

    Rıza Bey Apartmanı'ndan kurtarılan Ayda bebek, köfte ayran istedi

    91 saat sonra enkazdan kurtarılarak hastaneye kaldırılan Ayda bebek, ambulans görevlilerine köfte ve ayran istediğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2020 - 12:34
    • Güncelleme : 03.11.2020 - 12:42
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    İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, bugün bir mucize daha meydana geldi.

    Depremin üzerinden geçen 91 saat sonra enkazdan 3 yaşındaki Ayda bebek sağ kurtarıldı.

    Hayat üçgeni sayesinde hayatta kalan Ayda Gezgin, enkazdan kurtarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Rıza Bey Apartmanı'ndan kurtarılan Ayda bebek, köfte ayran istedi VİDEO

    KÖFTE VE AYRAN İSTEDİ

    Hastaneye götürüldüğü sırada ambulans görevlilerinin sorularına cevap veren Ayda bebeğin bilincinin yerinde olması duygulu dakikalar yaşattı.

    Ayda bebek ambulans görevlisine, "Köfte ve ayran istiyorum." dedi. O anlar ambulans içerisinde kayıt alan cep telefonu kamerasına yansıdı.

    91'inci saatte gelen mucize: Ayda bebek FOTO GALERİ

    Rıza Bey Apartmanı ndan kurtarılan Ayda bebek, köfte ayran istedi #1

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