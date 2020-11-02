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    Rıza Bey ve Doğanlar apartmanlarının çürük raporu vardı

    Rıza Bey ve Doğanlar apartmanlarının çürük raporu vardı

    Çok sayıda vatandaşa mezar olan 2 bina için de çürük raporu hazırlandığı ortaya çıktı. Raporda iki bina için de "Beton kalitesi düşük", "Dayanıksız", "Büyük risk" tespitleri var
    • DHA
    • 02.11.2020 - 10:11
    • Güncelleme : 02.11.2020 - 10:52
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    İzmir'de cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde çok sayıdaki vatandaşımız hayatını kaybetti ve yaralandı.

    Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

    Depremde yerle bir olan İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Doğanlar ve Rıza Bey apartmanları için ilçe belediyesinin 2012 ve 2018’de ‘çürük’ raporu verdiği ortaya çıktı.

    Rıza Bey ve Doğanlar apartmanlarının çürük raporu vardı #1

    BİNA SAKİNLERİ ANLAŞMAYA VARAMADI

    Doğanlar Apartmanı hakkında düzenlenen rapor sonrasında yetkililer, Dokuz Eylül Deprem Uygulaması’ndan rapor alınmasını tavsiye etti.

    Ancak zemin kattaki kafede toplanan apartman sakinleri anlaşmaya varamadı.

    Bazı daire sakinleri rapor alınması konusunda görüş bildirirken bazılarının ise evlerinden çıkmamak için rapor alınmasını kabul etmediği, yaşanan tartışmaların ardından da o raporun alınmadığı ileri sürüldü.

    Rıza Bey ve Doğanlar apartmanlarının çürük raporu vardı #2

    YÜKSEK RİSK RAPORU

    Belediyelerin iki apartman için hazırladığı raporlarda, ikisinin de 1975 tarihli yönetmeliğe göre yapıldığı vurgulandı. Beton kalitelerinin düşük olduğu, yüksek risk taşıdıkları belirtildi.

    Rıza Bey ve Doğanlar apartmanlarının çürük raporu vardı #3

    MANTOLAMA İLE BU İŞ KAPATILDI

    Yıkım için anlaşamayınca çoğunlukla kiracıların oturduğu belirtilen Rıza Bey Apartmanındaki ev sahiplerinden bazıları evlerini satarak taşındığı belirtildi.
    Rapora rağmen tahliye edilmediği anlaşılan binanın hemen arkasındaki binada yaşayan İrfan Güneş şunları söyledi;

    Rıza Bey ve Doğanlar apartmanlarının çürük raporu vardı #4

    (Rıza Bey Apartmanı-Yıkılmadan önce)

    “Ben de çürük raporunun verildiğini duydum. Daha sonrasında güçlendirme yapılmış ve mantolama ile bu iş kapatılmış. Zor bir durum. Allah insanlara yardım etsin. Mantolama yapıldıktan sonra insanlar oturmaya devam etmişler. Sonuçta bina doluydu. Bizim binamızda da hasar var ama küçük düzeyde. Bunlar yapıyla alakalı kusurlardır.”

    Rıza Bey ve Doğanlar apartmanlarının çürük raporu vardı #5

    Doğanlar Apartmanı'nın eski yöneticisi Mine Serin: Çürük raporu vardı ViDEO

    OTURMAYA DEVAM ETTİLER

    Doğanlar Apartmanı'nın eski yöneticisi Mine Serin, konu hakkında daire sakinlerinin anlaşmazlığa düşmesi sebebiyle görevini bıraktığını söyledi. Serin, “Raporda zeminde 3. derece sıvılaşma olduğu söylendi. 'Bu binayı boşaltın ve başka kurumlara konuyla ilgili başvurun' ifadesi de vardı. Ben de tekrar toplantı yaptım. Toplantıda birinci katta oturan öğretim görevlisi Tahir beyin konu hakkında bilgisi olan arkadaşı geldi.

    Rıza Bey ve Doğanlar apartmanlarının çürük raporu vardı #6

    Ancak bize menfaatimiz olduğunu söyleyerek iftira atıldı. Yapılan baskılar neticesinde görevi bıraktım. Apartman sakinleri sıvılaşmayı kabul etmeyerek her yerde olduğunu iddia ettiler. Ben de vebale girmeyeceğimi söyledim ve yöneticiliği bıraktım” dedi.

    Rıza Bey ve Doğanlar apartmanlarının çürük raporu vardı #7

    (Doğanlar Apartmanı-Yıkılmadan önce)

    Rıza Bey ve Doğanlar apartmanlarının çürük raporu vardı #8

    Rıza Bey Apartmanı'nın yapımındaki malzemeler incelendi HABERİ TIKLA

    Rıza Bey ve Doğanlar apartmanlarının çürük raporu vardı #9

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