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Haber Merkezi

Menajer Ayşe Barım'la ilgili yeni gelişme...

Sulh Ceza Hakimliği tarafından savunması alınan Ayşe Barım, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçundan tutuklandı.

Barım tutuklanmadan önce ise Gezi Parkı olaylarında oyuncuları yönlendirdiği söylendi ve bu kapsamda da bazı isimler ifade vermeye gitti.

Bu isimler arasında bulunan Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında da soruşturma başlatıldı.

Ayşe Barım ile yan yana kareleri olan Rıza Kocaoğlu ve Halit Ergenç, verdikleri ifadede irtibatlarının olmadığını söyledi.

Bunun üzerine "yalancı tanıklıktan" haklarında soruşturma başlatılan oyuncularla ilgili yeni gelişme yaşandı.

4 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Menajer Ayşe Barım ile ilgili 'Gezi' soruşturmasında 'tanık' olarak ifade veren oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında, 'yalancı tanıklık' suçundan kamu davası açıldı.

Kocaoğlu ve Ergenç hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

2 şüphelinin 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İDDİANAMEDEN

Yürütülen soruşturma sonucunda, Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında "Yalan tanıklık" suçlamasıyla hapis cezası talep edilerek iddianame hazırlandı.

Hazırlanan iddianamede, Ergenç ve Kocaoğlu'nun tanık olarak Ayşe Barım hakkında verdikleri ifadenin, suçun "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüse Yardım Etme" olarak değerlendirildiği ve bu suçun 3 yıldan fazla hapis cezası gerektirdiği belirtildi.

Bu bağlamda, "yalan tanıklık" suçunun koşullarının oluştuğu ifade edilerek, savcı Ergenç ve Kocaoğlu hakkında 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep etti.

İddianame, 24. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.