Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsur ifade için adliyeye getirildi

DHA

Ayşe Barım soruşturması derinleşmeye devam ediyor.

Sektörde "tekelleşme" iddialarıyla gündeme gelen Ayşe Barım'ın gezi olaylarında da aktif rol oynadığı ortaya çıktı.

Öyle ki Barım ve Halit Ergenç'in gezi olaylarında yan yana kareleri de gündeme geldi.

Barım, bunun üzerine bu sabah "Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla gözaltına alındı.

İKİ İSİM DAHA GÖZALTINDA

Ayşe Barım'ın bazı oyuncuları Gezi Parkı olaylarına katılması için yönlendirdiğinin tespit edilmesi üzerine bu oyuncular da ifadeye çağrılmaya başlandı.

Bu isimler arasında Halit Ergenç ve Dolunay Soysert var.

Gezi Parkı olaylarına en önde katılan isimler arasındaki Halit Ergenç ve Dolunay Soysert'e, o dönem Ayşe Barım ile aralarındaki ilişkiler sorulacak.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Soruşturma kapsamında oyuncu Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsür ifade için İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.