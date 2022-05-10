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    Rize-Artvin Havaalanı 14 Mayıs'ta hizmete giriyor

    Deniz dolgusu üzerindeki 2. havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev'in katılımıyla 14 Mayıs'ta açılacak.
    • 10.05.2022 - 10:09
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    Rize-Artvin Havaalanı 14 Mayıs'ta hizmete giriyor

    Türkiye bir eserine daha kavuşuyor...

    Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından deniz dolgusuna yapılacak Türkiye'deki ve Karadeniz Bölgesi'ndeki 2. havalimanı olma özelliğine sahip olacak Rize-Artvin Havalimanı projesinin inşaat çalışmalarında sona gelindi.

    Yörenin mimarisine uygun

    3 Nisan 2017'de temeli atılan ve 100 milyon ton taş kullanılarak 2 milyon 800 bin metrekarelik alandaki deniz dolgusunun tamamlanmasının ardından yöre mimarili terminal binaları ile çay bardağı kulesi ve çay yaprağı şeklindeki giriş takı da tamamlanarak önümüzdeki günlerde açılacak.

    Aliyev'le birlikte açacak

    İHA'nın aktardığına göre Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanının açılışı için 8 ay sonra Rize'ye gidecek olan Erdoğan, havalimanının açılışını Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile beraber yapacak.

    Rize-Artvin Havaalanı 14 Mayıs ta hizmete giriyor #1

    Rize-Artvin Havaalanı 14 Mayıs ta hizmete giriyor #2

    Rize-Artvin Havaalanı 14 Mayıs ta hizmete giriyor #3

    Rize-Artvin Havaalanı 14 Mayıs ta hizmete giriyor #4

    Rize-Artvin Havaalanı 14 Mayıs ta hizmete giriyor #5


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