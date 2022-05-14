Rize-Artvin Havalimanı açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev'le birlikte Rize-Artvin Havaalanı'nın açılışını yaptı.

Eser siyasetine devam eden Türkiye, bir yeni projesine daha kavuştu.

Doğu Karadeniz'de bulunan iki ilimiz olan Rize ve Artvin'e ulaşımı kolaylaştıracak, 'Rize-Artvin Havaalanı' hizmete girdi.

3 Nisan 2017'de temeli atılan ve 100 milyon ton taş kullanılarak 2 milyon 800 bin metrekarelik alandaki deniz dolgusunun tamamlanmasının ardından yöre mimarili terminal binaları ile çay bardağı kulesi ve çay yaprağı şeklindeki giriş takı da tamamlandı.

Yapımı tamamlanan havaalanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev'in katılımıyla açıldı.

Ayrıca açılışta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de yer aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın yaptığı konuşmaların ardından sahneye İlham Aliyev çıktı.

Aliyev, iki ülke arasındaki birlik mesajları verdi.

Aliyev'in ardından kürsüye Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekide:

"Ülkemizin iftihar verici eserleri arasında yer alan Rize-Artvin Havalimanımızın hayırlı olmasını diliyorum. Eser ve hizmet siyasetimizin son örneği bu havalimanımız sıradan bir yatırım değildir. Dünyada deniz dolgusu olan 5 havalimanı bulunuyor. Rize-Artvin'le birlikte ikisi ülkemizdedir. Böylece ülkemizdeki toplam havalimanı sayısını 26'dan 57'ye çıkardık. Sıfırdan yapmışcasına yenilediğimiz havalimanları da var. Yaklaşık 5 yılda 4.4 milyar liralık yatırımla tamamlanan Rize Artvin havalimanı 3 bin metrelik pisti, yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli terminaliyle gurur verici eser oldu. Şu anda uçaklarımız boş gidip geliyor. Rizeli hemşerilerimize sesleniyorum. Bu uçaklar boş gidip gelirse bu ne tabi Rizeli, Artvinli'ye yakışır. Bu uçaklar dolmalı ki gidiş gelişler çok farklı şekilde devam etsin. Türkiye'nin kalkınmada özellikle de havayolu ulaşımında son 20 yılda katettiği mesafesinin sembolü olarak gördüğüm bu eser ne dağ ne denizlerin bizim hizmet azmimizin önünde duramayacağının işaretidir. Ülkemizin sınır noktasına kurduğumuz havalimanı pek çok alanda katkı sağlayacaktır. Bu topraklardan yaşayanlar ve sılayı rahim için ziyarete gelenler yanında bölgenin güzelliklerini görmek üzere Rize Artvin bir uçak bileti mesafesidir. Sen orada ben burada, biraz yakın olalım, dal ile asma gibi birbirine sarılalım. Bir şey diyeyim sana sevdan öldürdü beni oy kül oldum yana yana. Artık Rize de Artvin de türküler ayrılık değil, kavuşmak üzerine söylenecek.

Son 20 yılda Rize'ye 25 milyar lira tutarında yatırım yaptık. 2000 dersliğin yanında üniversitemizi şehrimize kazandırdık. 92 adet spor tesisi yaptık. İhtiyaç sahibi hemşerilere 1.1 milyar lira sosyal yardım aktardık. 911 yataklı hastanenin de aralarında bulunduğu 28 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. Güneysu Millet Bahçesi'ni yıl sonuna kadar hizmete sunacağız. Ovit Tüneli ve bağlantı yolları, Hurmalık, Salaha tünelini tamamlayıp hizmete sunduk. Turizm potansiyelini değerlendirmek için önemli çalışmalar sürdürüyoruz. Kaçkar Dağları Milli Parkı'nı halkın kullanımına açtık.

Son 20 yılda inşa ettiğimiz 68 taşkın koruma tesisiyle 121 yerleşim yeri ve 17 bin dekar araziyi taşkınlardan koruduk. Sanayide şehrimize bir organize sanayi bölgesi 3 sanayi tesisi site olarak kazandırdık. Enerjide doğalgaz arzını sağladık.

Artvin'e geçtiğimiz 20 yılda 40 milyar liralık yatırım yaptık. 750 yeni derslik inşa ettik. Çoruh Üniversitesi'ni hizmete aldık. 7 gençlik merkezi, 21 spor tesisimizle gençlerimize hizmet veriyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlara 680 milyon lira kaynakla destek olduk. 16 sağlık tesisi inşa ettik. Bölünmüş yol uzunluğunu 22'den 80 km'ye çıkardık. Cankurtaran tünelini hizmetinize sunduk. Çoruh üzerine Muratlı, Borçka, Deriner ve Yusufeli barajlarını gerdanlıklar gibi taktık."

Ayrıntılar gelecek...