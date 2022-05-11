Petrol
104.68
2.17%
Euro
16.21
0.76%
Dolar
15.31
0.42%
Altın
910.40
0.88%
Borsa
2479
-0.46%
Bitcoin
486.802
-1.73%
BTXN Coin
13.54
-6.23%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 16 C

    Rize-Artvin Havalimanı açıldı mı, uçuşlar başladı mı? İlk sefer tarihi...

    Rize Artvin arasında ulaşımı kolaylaştıracak havalimanı projesinde sona gelindi. Peki Rize-Artvin havalimanı açıldı mı, ne zaman açılacak? Rize-Artvin uçak seferleri başladı mı?
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2022 - 11:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rize-Artvin Havalimanı açıldı mı, uçuşlar başladı mı? İlk sefer tarihi...

    Rize-Artvin Havalimanı açılış için gün sayıyor...

    5 yıldır yapımı süren dev projede sona gelindi.

    Rize'ye 34, Hopa'ya 54, Artvin'e 125 kilometre uzaklıkta, Pazar ilçesinde yapılan havalimanı yılda yaklaşık 3 milyon yolcuya hizmet verebilecek olan Rize-Artvin Havalimanı tamamlandı.

    2017'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca temeli atılan, Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete girecek.

    Bölgeye ulaşımı kolaylaştıracak ve turizm açısından da fayda sağlayacak olan Rize Artvin Havalimanı'nın açılış tarihi merak ediliyor.

    Vatandaşlar, "Rize-Artvin havalimanı açıldı mı, uçuşlar başladı mı" sorularına yanıt arıyor.

    Peki Rize-Artvin Havalimanı ne zaman açılacak? İşte tarihi...

    Rize-Artvin Havalimanı açıldı mı, ne zaman açılacak?

    Rize-Artvin Havalimanı 14 Mayıs Cumartesi günü açılarak hizmete girecek.

    Son çevre düzenlemelerinin yapıldığı havalimanına ilk iniş, 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i taşıyan uçaklarla yapılacak.

    Rize-Artvin Havalimanı açıldı mı, uçuşlar başladı mı? İlk sefer tarihi... #1

    Rize-Artvin Havalimanı açıldı mı, uçuşlar başladı mı? İlk sefer tarihi... #2

    Rize-Artvin Havalimanı açıldı mı, uçuşlar başladı mı? İlk sefer tarihi... #3

    Rize-Artvin Havalimanı açıldı mı, uçuşlar başladı mı? İlk sefer tarihi... #4


    İlginizi Çekebilir

    Gezi davasındaki tutuklamalara yapılan itiraz talebine ret
    Gündem

    Gezi davasındaki tutuklamalara yapılan itiraz talebine ret

    Özbekiskistan’da Selçuklulara ait altın sikke bulundu
    Kültür Sanat

    Özbekiskistan’da Selçuklulara ait altın sikke bulundu

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Görüş Bildir