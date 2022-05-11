Rize-Artvin Havalimanı açıldı mı, uçuşlar başladı mı? İlk sefer tarihi...

Rize-Artvin Havalimanı açıldı mı, uçuşlar başladı mı? İlk sefer tarihi...

Rize Artvin arasında ulaşımı kolaylaştıracak havalimanı projesinde sona gelindi. Peki Rize-Artvin havalimanı açıldı mı, ne zaman açılacak? Rize-Artvin uçak seferleri başladı mı?

Rize-Artvin Havalimanı açılış için gün sayıyor...

5 yıldır yapımı süren dev projede sona gelindi.

Rize'ye 34, Hopa'ya 54, Artvin'e 125 kilometre uzaklıkta, Pazar ilçesinde yapılan havalimanı yılda yaklaşık 3 milyon yolcuya hizmet verebilecek olan Rize-Artvin Havalimanı tamamlandı.

2017'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca temeli atılan, Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete girecek.

Bölgeye ulaşımı kolaylaştıracak ve turizm açısından da fayda sağlayacak olan Rize Artvin Havalimanı'nın açılış tarihi merak ediliyor.

Vatandaşlar, "Rize-Artvin havalimanı açıldı mı, uçuşlar başladı mı" sorularına yanıt arıyor.

Peki Rize-Artvin Havalimanı ne zaman açılacak? İşte tarihi...

Rize-Artvin Havalimanı açıldı mı, ne zaman açılacak?

Rize-Artvin Havalimanı 14 Mayıs Cumartesi günü açılarak hizmete girecek.

Son çevre düzenlemelerinin yapıldığı havalimanına ilk iniş, 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i taşıyan uçaklarla yapılacak.