Rize-Artvin Havalimanı bir hafta içerisinde 9 bine yakın yolcu ağırladı

14 Mayıs tarihinde açılışı yapılan Rize-Artvin Havalimanı'nı bir haftada 8 bin 750 yolcu kullandı. Havalimanını kullanan vatandaşlar, emeği geçenlere teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanı, ilgi görmeye devam ediyor.

Vatandaşlar için büyük bir yatırım olan havalimanını bir haftada, 8 bin 750 yolcu kullandı.

Rize-Artin Havalimanı'ndan günde 3 kez İstanbul Havalimanı'na, 1 kez Ankara Havalimanı'na ve 1 kez de Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiş-geliş seferi yapılıyor.

"Emeği geçen herkese teşekkürler.."

İstanbul Havalimanından Rize'ye gelen Erdniç Teletar, yaptığı açıklamada "İstanbul Havalimanı'ndan Rize'ye geldim. Çok güzel bir havalimanı olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" derken, Şeref Kaya, isimli yolcu ise "Havalimanı çok güzel olmuş.

Rize'ye hem çay toplamak için geldik hem gezmek için. Haftada bir gidip gelmemiz lazım artık.

Memleketimiz olduğu için uçaklar boş gitmesin boş gelmesin. Ondan dolayı çok gidip gelmemiz lazım. Yıllık ve haftalık biletler almamız lazım" şeklinde konuştu.

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