Rize-Artvin Havalimanı için son test uçuşları

14 Mayıs'ta hizmete açılacak olan Türkiye'nin denize dolgu 2'nci havalimanında hazırlıklar hız kesmiyor.

Rize'nin Pazar ilçesinde 1000 hektarlık alanda projelendirilen Rize-Artvin Havalimanı'nda sona gelindi.

Havalimanında uçuş kontrol uçağı ile 3 bin metre uzunluğunda, 45 metre genişliğindeki pistte seyrüsefer cihazlarının devreye alınması için başlatılan test uçuşları sürüyor.

Test uçağı piste indi

DHA'nın haberine göre; uçağı pistin merkez hattına yönlendiren ILS cihazlarının kontrolleri için gelen test uçağıyla ilk iniş başarıyla gerçekleştirildi.

Açılış tarihi 14 Mayıs

Türkiye’nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen 2'nci, dünyanın ise 5'inci havalimanı olma özelliğini taşıyan Rize-Artvin Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i taşıyan uçakların 14 Mayıs'ta yapacağı ilk inişin ardından törenle hizmete açılacak.

Yıllık yolcu hedefi 3 milyon

Havalimanının temeli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 3 Nisan 2017'de atıldı. Projede 2 milyon 800 bin metrekarelik deniz dolgusu, 100 milyon ton taş kullanıldı. Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen ve altyapı çalışmaları 1 milyar 78 milyon liraya mal olan Rize-Artvin Havalimanı'nda 5 yıld sona gelindi.

Rize-Artvin Havalimanı’nda test uçağı piste indi