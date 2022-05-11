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    Rize-Artvin Havalimanı için son test uçuşları

    14 Mayıs'ta hizmete açılacak olan Türkiye'nin denize dolgu 2'nci havalimanında hazırlıklar hız kesmiyor.
    • 11.05.2022 - 17:30
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 17:45
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    Rize-Artvin Havalimanı için son test uçuşları

    Rize'nin Pazar ilçesinde 1000 hektarlık alanda projelendirilen Rize-Artvin Havalimanı'nda sona gelindi.

    Havalimanında uçuş kontrol uçağı ile 3 bin metre uzunluğunda, 45 metre genişliğindeki pistte seyrüsefer cihazlarının devreye alınması için başlatılan test uçuşları sürüyor.

    Test uçağı piste indi

    DHA'nın haberine göre; uçağı pistin merkez hattına yönlendiren ILS cihazlarının kontrolleri için gelen test uçağıyla ilk iniş başarıyla gerçekleştirildi.

    Rize-Artvin Havalimanı için son test uçuşları #1

    Açılış tarihi 14 Mayıs

    Türkiye’nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen 2'nci, dünyanın ise 5'inci havalimanı olma özelliğini taşıyan Rize-Artvin Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i taşıyan uçakların 14 Mayıs'ta yapacağı ilk inişin ardından törenle hizmete açılacak.

    Yıllık yolcu hedefi 3 milyon

    Havalimanının temeli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 3 Nisan 2017'de atıldı. Projede 2 milyon 800 bin metrekarelik deniz dolgusu, 100 milyon ton taş kullanıldı. Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen ve altyapı çalışmaları 1 milyar 78 milyon liraya mal olan Rize-Artvin Havalimanı'nda 5 yıld sona gelindi.

    Rize-Artvin Havalimanı’nda test uçağı piste indi

    Rize-Artvin Havalimanı için son test uçuşları #2

    Rize-Artvin Havalimanı için son test uçuşları #3

    Rize-Artvin Havalimanı için son test uçuşları #4

    Rize-Artvin Havalimanı için son test uçuşları #5

    Rize-Artvin Havalimanı için son test uçuşları #6


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